Razzia in Kröpelin : Wohnung von 32-Jährigem durchsucht

Der Vorwurf lautet Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften.

Kröpelin | Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Mittwochmorgen in Kröpelin eine Privatwohnung durchsucht. Der Vorwurf: Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. Pressesprecher Harald Nowack von der Rostocker Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen führt, bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Einsatz in den Morgenstunde...

