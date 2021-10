Young Artists in Residence : Junge Talente musizieren im Grand Hotel Heiligendamm

An zwei Veranstaltungs-Tagen werden in Bad Doberan vier Ausnahmetalente der Young Academy Rostock beziehungsweise zwei international renommierte Künstler auftreten.

Bad Doberan | Das Zentrum für musikalische Frühförderung in Rostock, die Young Academy (Yaro), fördert schon seit über zehn Jahren das Talent von jungen Musik- und Theaterbegeisterten. Im Oktober werden vier außergewöhnlich begabte Schüler der Yaro im Grand Hotel Heiligendamm, im Rahmen der jährlichen Veranstaltung Young Artists in Residence (Yair) auftreten. We...

