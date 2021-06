Schwerer Unfall in Rövershagen : Zwei Motorräder krachen in Auto – beide Fahrer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto sind am Samstagvormittag zwei Motorradfahrer in Rövershagen verletzt worden. Ursache für den Unfall war ein Vorfahrtsfehler.

Rövershagen | Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Rövershagen sind am Samstagvormittag zwei Motorradfahrer verletzt worden. Die beiden Brüder befanden sich auf einer Ausfahrt, als ihnen in der Ortsmitte eine Autofahrerin die Vorfahrt nahm. Die Strecke blieb stundenlang gesperrt. Passat-Fahrerin löste mit Fehler Crash aus Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ...

