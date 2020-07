Bad Doberan: Unbekannte brechen mehrere Fahrzeuge auf

von svz.de

31. Juli 2020, 08:41 Uhr

Der Polizei wurde am 30.07.2020 gegen 19:30 Uhr gemeldet, dass im Stülower Weg in Bad Doberan mehrere Fahrzeuge aufgebrochen wurden. Wie sich vor Ort herausstellte, sind insgesamt neun Fahrzeuge beschädigt. Darunter drei Wohnwagenanhänger und ein Wohnmobil. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und war zur Spurensicherung im Einsatz. Der Sachschaden wird mit 5000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Doberan, Telefon 038203-560, zu melden.