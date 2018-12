Rostock : Mann baut Unfall in Wohngebiet

Ursache war wohl ein Krampfanfall am Steuer

von Stefan Tretropp

01. Dezember 2018, 18:10 Uhr

Wegen gesundheitlicher Probleme am Steuer ist es am späten Nachmittag des Sonnabends im Rostocker Ortsteil Dierkow zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.15 Uhr war im Heisterweg der Fahrer eines Audi in einer Linkskurve geradeaus in ein parkendes Auto gefahren. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, erlitt der Mann am Steuer des Audi während der Fahrt einen Krampfanfall, weshalb er offenbar das Gaspedal drückte und die Kontrolle über sein Fahrzeug in der Kurve verlor. Sein Audi fuhr daraufhin in einen am Rand abgestellten weiteren Audi. Mehrere Passanten, die den Unfall sahen oder hörten, eilten dem Verletzten zur Hilfe und verständigten Rettungskräfte. Ein Rettungswagen, Notarzt, die Feuerwehr sowie die Polizei trafen wenig später im Heisterweg ein. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei muss in ihren Ermittlungen nun klären, wie es genau zu dem Unglück kommen konnte.