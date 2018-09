Rostock : Offiziell: Hansestadt erhält Zuschlag für die BUGA 2025

Bereits Ende August stand fest, dass die Bundesgartenschau 2025 in Rostock stattfinden wird, nun folgt die offizielle Bestätigung.

von svz.de

10. September 2018, 10:21 Uhr

Nun ist es offiziell: Rostock wird die Bundesgartenschau 2025 ausrichten. Oberbürgermeister Roland Methling erhält zur Stunde im Rathaus die Bestätigung über die Vergabe der Ausrichtung der Veranstaltung aus den Händen von Jochen Sander, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft.

"Grundlage für diese Entscheidung ist ein überzeugendes städtebauliches Entwicklungskonzept im Spannungsfeld zwischen der Rostocker Innenstadt, dem Stadthafen und den Freiflächen am östlichen Warnow-Ufer", begründet Jochen Sander die Vergabe. Der Oberbürgermeister der Hansestadt freut sich über das Lob und bedankt sich für das Vertrauen. "Wir werden nun mit hohem Tempo an die Erarbeitung eines Durchführungs- und Gesellschaftsvertrages gehen und so die Grundlagen für eine erfolgreiche Buga 2025 in Rostock schaffen. Wir wissen, dass wir mit der Buga nicht nur für Rostock einen Entwicklungsschub auslösen können. Davon wird auch das ganze Land profitieren können. Deshalb ist von Anfang an der Schulterschluss mit der Landesregierung eine entschiedende Voraussetzung für unseren gemeinsamen Erfolg", so Roland Methling.

Sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH

Bereits Ende August stand fest, dass Rostock den Zuschlag für die Buga 2025 erhält, nun folgt die offizielle Bestätigung. Zuletzt war die Hansestadt 2003 Austragungsort einer derartigen Großveranstaltung. Damals fand die internationale Gartenbauausstellung (IGA) vom 25. April bis 12. Oktober im Stadtteil Schmarl statt. 2,63 Millionen Besucher wurden damals gezählt. Heute erfolgt die Nachnutzung der Veranstaltungsfläche als Parkgelände und Veranstaltungsort für zahlreiche Open-Air-Konzerte.