Rostock : Randalierer unter Drogen schießt mit Waffe um sich

Berauschter Mann randaliert in Rostock, tritt Türen ein und bedroht Bewohner

von Stefan Tretropp

20. April 2018, 07:49 Uhr

Ein offenbar unter Drogen stehender 33-jähriger Mann hat in der Nacht zum Freitag im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der Mittzwanziger randalierte vor mehreren Hausaufgängen im Hafenbahnweg und schoss sogar mit einer Pistole um sich. Die Besatzungen von gleich vier Streifenwagen waren notwendig, um den Mann von weiteren Aggressionen abzuhalten.

Wie es hieß, kam es gegen 22 Uhr zu dem Einsatz im Hafenbahnweg. Nach ersten Erkenntnissen trat der berauschte Randalierer zunächst eine Hauseingangstür ein, sodass die Scheiben zu Bruch gingen.

Foto: Stefan Tretropp

Augenzeugen berichteten, dass der aggressive Mann zu einem Bewohner im oberen Geschoss wollte, ihm auch lautstark drohte. Als ein weiterer Nachbar aus dem angrenzenden Aufgang den Randalierer um Ruhe bat, verlagerten sich die Aggressionen nun auf ihn. Auch die Tür zu diesem Aufgang trat er ein und drang bis in den Hausflur vor.

Durch das Einschlagen der Scheiben erlitt der etwa 25-jährige Mann multiple Schnittwunden an der Hand, verlor viel Blut. So verteilten sich in beiden Hausaufgängen viele Blutspuren.

Zu allem Überfluss schoss der Randalierer auf einer Wiese vor dem Wohnblock mit einer Schreckschusswaffe mehrmals umher. Augenzeugen filmten die Aktion mit ihrem Handy und stellten ihre Aufnahmen der Polizei zur Verfügung. Im Anschluss schmiss er die Waffe selbst weg und ließ sich weitestgehend widerstandslos festnehmen. Der Störenfried wurde zunächst in die Chirurgische Unfallklinik gebracht, um die stark blutenden Wunden an den Händen zu behandeln. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen gegen den Randalierer aufgenommen.