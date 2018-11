von svz.de

29. November 2018, 06:36 Uhr

Ein Unbekannter hat einen Lebensmittelladen in Rostock überfallen. Der Mann habe eine 49 Jahre alte Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Anschließend griff er selbst in die Kasse, nahm sich Bargeld heraus und verschwand. Zum Zeitpunkt des Überfalls am Mittwoch befanden sich keine Kunden in dem Laden.