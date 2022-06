Feuer und Flamme für nachhaltige Kraftstoffe – Auf dem Tag der Technik 2019 an der Universität Rostock werden verschiedene synthetischen Kraftstoffe gezeigt FOTO: János Zierath/Universität Rostock Rostock Universität wirbt für Technik-Berufe Von Frank Liebetanz | 13.06.2022, 08:05 Uhr

Die Hochschulen in MV wollen am Tag der Technik am 24. Juni bei Jugendlichen das Interesse an technischen Berufen wecken.