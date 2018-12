Rostock: Unzufriedener Gast schlägt Imbissmitarbeiter

von svz.de

05. Dezember 2018, 10:42 Uhr

Weil ein 16-Jähriger am gestrigen Abend mit seinem Essen an einem Imbiss am Rostocker Hauptbahnhof unzufrieden war, beschwerte er sich lautstark hierüber. Als der Angestellte des Imbisses ihn beruhigen wollte, trat er unvermittelt mit dem Fuß in den Bauch des Angestellten und versetzte ihm anschließend einen Faustschlag ins Gesicht. Auf diese Situation wurde eine Streife der Bundespolizei aufmerksam. Nachdem die Bundespolizisten die Personalien des 16-Jährigen festgestellt hatten, wurde die Erziehungsberechtigte informiert und der Junge in die Obhut dieser übergeben.

Eine zuvor durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem 16-Jährigen ergab einen Atemalkoholgehalt von 1,4 Promille.