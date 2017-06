Vereine : Spaß am Gärtnern verbindet

vergrößern 1 von 1 Foto: susa 1 von 1

Der Kleingartenverein Schöne Aussicht e.V. feiert am 9. September seinen 85. Geburtstag. „Wir haben uns allerhand einfallen lassen. Es wird eine tolle Party für Jung und Alt mit Musik, Tanz, Tombola und Kulinarik“, verspricht Peter Puls, der den Verein seit rund zwei Jahren leitet und inzwischen viele der Mitglieder kennt. Diese bewirtschaften rund 300 Gärten, die sich auf einer Fläche von etwa 134 000 Quadratmetern im Bereich An der Jägerbäk befinden.

„Unsere 1932 gegründete Kolonie hat eine recht wechselvolle Geschichte. Musste sie doch mehrfach den Standort wechseln. Letztmals 1952. Das war die Nachkriegszeit, als die Menschen froh waren, auf der eigenen Scholle Essbares anbauen zu können“, sagt Vereinschef Puls.

„Das galt auch für meine Eltern, die ab Mitte der 1950er-Jahre in dieser Anlage ein Stück Erde bewirtschafteten. Da dieser Garten das Lebenswerk meines Vaters war, haben mein Mann und ich ihn später übernommen. Auch unsere Kinder sind hier groß geworden. Ja, dieses kleine Stückchen Paradies ist mit vielen Erinnerungen verbunden“, gesteht Marianne Kietzmann, die 47 Jahre an der Rostocker Universität gearbeitet hat und sich nun als Ruheständlerin ehrenamtlich im Kleingartenverein für die Finanzen verantwortlich zeichnet. Wie die 66-Jährige sagt, kommen trotz der Angebote in den Einkaufsmärkten Obst und Gemüse wie Kartoffeln oder Bohnen nach wie vor von der eigenen Scholle.

Die eigene Ernte, die Frische von Obst und Gemüse war auch für Nicole Tischendorf vor drei Jahren der Grund, einen Garten zu übernehmen. „Damit habe ich mir einen Kindheitstraum verwirklicht. Zudem ist es eben toll, zu sehen, wie alles heranwächst. Und wie wohl sich mein einjähriger Sohn Maddox hier im Grünen fühlt“, sagt die 28-Jährige, die vor knapp zwei Jahren zur stellvertretenden Vereinsvorsitzenden gewählt worden ist.

Sie freut sich, dass in der Anlage viele Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern erholsame Zeiten genießen. „Damit sich die Kleinen noch wohler fühlen, wollen wir unseren Spielplatz noch ein bisschen erweitern. Die beiden Schaukeln, der Sandkasten und die Tischtennisplatte werden bereits gut genutzt“, sagt Peter Puls. Zudem soll in diesen Sommertagen der Hauptweg durch die Anlage auf einer Länge von rund 450 Metern erneuert werden. „Also zu tun gibt es auf solch einer riesigen Fläche immer reichlich“, weiß der Vorsitzende, der zudem auf einen vereinseigenen Froschteich verweist.

Glücklich sind viele der Laubenpieper auch darüber, dass sich ein Gartenfreund als Imker betätigt, sodass dank der emsigen Bienen gute Obsternten fast garantiert sind.

„Zurzeit sind in unserer Anlage etwa 20 der rund 320 Gärten frei. Aber die werden wir ganz sicher in den nächsten Wochen vergeben“, hofft Peter Puls, zu dessen Vereinsfreunden inzwischen neben Rostockern und Russlanddeutschen auch Hobbygärtner aus Syrien und Afghanistan gehören.