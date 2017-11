Rostock : Straßenbahn bekommt neue Gleise

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Torben Hinz

erstellt am 03.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Nach 23 Jahren erneuert die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) derzeit die Gleise in der Richard-Wagner-Straße. „Wir sind schon auf der Rille gefahren“, sagt Gerhard Wernick, Teamleiter Gleis- und Haltestellenanlagen. Das sei zwar noch nicht gefährlich, aber ohne die Bauarbeiten hätten früher oder später eine Vollsperrung und Schienenersatzverkehr gedroht. „Das wäre sowohl für uns als RSAG als auch für den Individualverkehr absolut unmöglich“, so Wernick.

Stattdessen wird schon seit drei Wochen unter rollendem Rad gearbeitet, also bei vollem Betrieb. „Wir haben vier Linien im Zehn-Minuten-Takt aus beiden Richtungen drauf, da bleibt kaum Zeit zum Arbeiten“, sagt RSAG-Vorstand Jan Bleis. Deswegen wurde der eigentliche Austausch der Gleise in die Straßenbahn-Fahrpause der Nachtstunden verlegt. Insgesamt sechs Joche montierten die Arbeiter auf dem Betriebshof der RSAG vor. Pro Nacht brachte ein Tieflader dann eins von ihnen an die Steintorkreuzung, wo es gegen einen abgenutzten Abschnitt getauscht wurde.

Aktuell erfolgen Restarbeiten und der Bau der Fahrbahndecke für Busse und Lkw. „Die Fahrbahn muss Lasten von bis zu 40 Tonnen aufnehmen und abfangen können“, sagt Bleis. Diese Kombination von Straße und Gleis bestehe nur auf drei Prozent des Schienennetzes, erklärt der Vorstand. Da sie nur mit höherem Aufwand herzustellen sei, verkompliziere das die Arbeiten. Ergebnis sei eine längere Bauzeit von insgesamt sechs Wochen. „Das Ende ist für den 24. November avisiert, also pünktlich zum Beginn des Weihnachtsmarktes“, so Bleis.

Von den neuen Gleisen verspricht sich Teamleiter Wernick eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. „Das hängt immer von der Nutzungsfrequenz ab“, sagt er. In Dierkow beispielsweise würden die Gleise bereits seit der Streckeneröffnung 1984 unverändert liegen. Auf ihnen sei allerdings auch nur eine Linie im Einsatz. In die aktuelle Baustelle mit rund 100 Metern Länge investiert die RSAG 240 000 Euro. Das sei mehr als auf vergleichbaren Abschnitten, erklärt Bleis, aber durch den erhöhten Arbeitsaufwand inklusive neuer Bauweise begründet. Ein Hindernis für den langfristig geplanten Umbau der Steintorkreuzung seien die Straßenbahngleise nicht.