Rostock : Tödlicher Unfall: Mann von Straßenbahn erfasst

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Am Mittwoch ereignete sich in der Rostocker Innenstadt gegen 11:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Dabei erlitt das Unfallopfer schwere Kopfverletzungen und verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Der 63-jährige Mann überquerte die Fahrbahn in der Langen Straße und beabsichtigte auch die Gleise der Straßenbahn zu überschreiten.

Wegen seines Gesundheitszustandes ist der Rostocker Mann in seiner Beweglichkeit eingeschränkt und ging sehr langsam über die Straße und den Gleiskörper. Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn von der Haltestelle in der Langen Straße in Richtung Kröpeliner Tor. Der Straßenbahnfahrer bemerkte den Fußgänger auf den Gleisen erst, als ein Zeuge laut rufend auf die Gefahrensituation aufmerksam machte.

Der 24-jährige Fahrer leitete sofort eine Not- und Gefahrenbremsung ein. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß mit dem Mann, der hierdurch schwere Verletzungen am Kopf erlitt. Etwa fünf Stunden später verstarb das Unfallopfer an seinen Verletzungen in einem Rostocker Klinikum.

von svz.de

erstellt am 31.Aug.2017 | 06:33 Uhr