Start ins Wintersemester : 650 Erstsemester beginnen Lehramtsstudium an Universität Rostock

Mit dem neuen Semester starten auch jede Menge Studienanfänger in das Lehramtsstudium. Die Uni bietet ihnen zum Studienstart vielfältige Unterstützung.

Rostock | In diesen Tagen treten über 650 Erstsemester an der Universität Rostock ihr Lehramtsstudium an. Hinter vielen liege ein Abitur unter Pandemiebedingungen und vor ihnen ein „aufregender Weg in eine spannende Zukunft“, sagte Ulrike Karge vom Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Universität Rostock (ZLB UR). Um den Lehramtsstudierenden i...

