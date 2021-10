Uni Rostock : Hochschulsport bietet für jeden den passenden Kurs

Der Hochschulsport der Universität Rostock bietet zum Beginn des neuen Semesters ein breites Angebot an Sportarten an. Einige Sportarten sind dabei aber besonders beliebt.

Rostock | Das neue Wintersemester an der Universität Rostock hat begonnen. Und das bedeutet für die Studierenden vor allem eines: lernen und Geistesarbeit. Doch wenn der Stoff zu viel wird, hilft vor allem Bewegung, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Denn nicht nur das Gehirn will trainiert werden. Für alle, die sich im nächsten Semester in Form halten wollen,...

