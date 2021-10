Immatrikulationsfeier 2021 : Uni Rostock heißt neue Studenten willkommen

Wegen der Corona-Pandemie fand die Immatrikulationsfeier in diesem Jahr in der Universitätskirche ohne Erstsemester und ohne Publikum statt. Diese konnten die Veranstaltung per Livestream verfolgen.

Rostock | Mit Festumzug und Immatrikulationsveranstaltung in der Universitätskirche wurden am Freitag feierlich die neuen Studenten an der Universität Rostock begrüßt. Die Erstsemester selbst durften aufgrund der Corona-Pandemie allerdings auch in diesem Jahr nicht direkt an der Veranstaltung teilnehmen, sondern konnten die Reden über einen Livestream im Intern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.