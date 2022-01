Botanischer Garten Rostock : Kaktus blüht für nur eine Nacht

Dieser seltene Anblick war jetzt in den Loki-Schmidt-Gewächshäusern des Botanischen Gartens zu bestaunen.

Rostock | Seltener Anblick ausschließlich zu später Stunde: Ein Regenwaldkaktus, Selenicereus wittii, blühte am Freitagabend in den Loki-Schmidt-Gewächshäusern des Botanischen Gartens in Rostock. Das Besondere daran: Die Blüten dieses Kaktus blühen nur für eine Nacht. Prof. Stefan Porembski, Direktor des Botanischen Gartens, erklärt, dass er die Pflanz...

