Zum Wohl von Umwelt und Kühen : Rostocker entwickeln klima- und klauenfreundlichen Stallboden

Wissenschaftler der Universität wollen so klimaschädliche Ammoniak-Freisetzungen in den Kuhställen minimieren.

Dummerstorf/Rostock | Das ist mal was Neues: ein klauen- und klimafreundlicher Stallboden. Kühe in Dummerstorf stehen bereits auf solch einem Belag. Denn das Gut Dummerstorf gehört zu den wenigen Milchviehbetrieben bundesweit, in denen emissionsmindernde Bodenbeläge und der Einsatz eines neuartigen Entmistungssystems getestet werden, teilte die Universität Rostock mit. Reg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.