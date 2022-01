Universitätsmedizin in Rostock : Stefanie Märzheuser ist Direktorin der Klinik für Kinderchirurgie

Erste neu berufene Professorin des Jahres an Universitätsmedizin in Rostock war zuletzt Oberärztin an Klinik für Kinderchirurgie der Charité in Berlin.

Rostock | Sie ist die erste neu berufene Professorin des Jahres an der Universitätsmedizin in Rostock: Prof. Dr. Stefanie Märzheuser wurde als neue Direktorin der Klinik für Kinderchirurgie willkommen geheißen. Zuletzt arbeitete Märzheuser als Oberärztin an der Klinik für Kinderchirurgie der Charité in Berlin und leitete dort den Fachbereich Koloproktologie und...

