Ein Grab für Mensch und Tier? : Experten diskutieren in Rostock über Tierbestattungen

Knapp die Hälfte der Deutschen sprach sich 2016 für gemeinsame Bestattungen von Mensch und Tier aus. Noch immer ist das aber teilweise ein Tabuthema. Ab Donnerstag beschäftigen sich Forscher an der Uni mit dem Thema.

Rostock | Ein gemeinsames Grab für Mensch und Tier? Der Rostocker Professor Thomas Klie von der Theologischen Fakultät der Universität Rostock beschäftigt sich in mehreren Forschungsprojekten mit Ritualen des Bestattungswesens. Insofern sei es nur noch eine Frage der Zeit für neue Möglichkeiten, was mit Haustieren passiert, wenn sie sterben, so Klie. Denn es se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.