Eurofighter-Abfang-Übungen : Vibrationen und laute Knallgeräusche beunruhigen Rostocker

von Stefan Tretropp

16. Februar 2019, 09:47 Uhr

Eine Vielzahl von Hinweisen und Fragen zu zwei lauten Knallgeräuschen gingen am Freitag ein. Was war passiert? Es ist 9.31 Uhr, als in Rostock mehrere dumpfe Erschütterungen, verbunden mit leichten Vibrationen, auftreten. Am Himmel sind kilometerlange Kondensstreifen auszumachen. Aus nahezu allen Stadtteilen erreichen uns Anfragen.

Hier nun die Erklärung: Die Ursache der Knallgeräusche waren von der Bundeswehr durchgeführte Übungen - das Abfangen von feindlichen Jets - von Eurofightern gewesen. Laut einer Sprecherin des Luftfahrtamtes hatten sich an der Abfangübung drei Eurofighter beteiligt. So hätten zwei von ihnen um exakt 9.28 Uhr in einer Höhe von knapp 12.000 Metern Überschallgeschwindigkeit erreicht.