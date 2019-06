Viel los in den Sommerferien

Kremserfahrt oder Puppenspiel – jeden Tag gibt es Abwechslung

von sgre

25. Juni 2019, 16:27 Uhr

Ab Montag sind im Bundesland offiziell Sommerferien. Damit es den einheimischen und den Urlauberkindern nicht langweilig wird, gibt es von Warnemünde bis Markgrafenheide wieder unzählige Unterhaltungsangebote. Von Juli bis September ist am Strandaufgang 11 in Warnemünde wieder das Piratennest eingerichtet. Von Kindertanzpartys bis Gruselabenden gibt es hier viele weitere Veranstaltungen. Piraten sind auch auf dem Kutter „Pasewalk“ gern gesehene Gäste. Wer gerne unterwegs ist, der kommt mit den angebotenen Kremserfahrten nicht nur in die Rostocker Heide, sondern auch zur Neptuntaufe nach Markgrafenheide. Zusätzliche Bildungsangebote zu Baderegeln und Umwelt wird es auch wieder geben.

Weitere Informationen: www.rostock.de/ferienprogramm