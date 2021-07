83. Warnemünder Woche : Veranstalter und Besucher freuen sich über volles Ostseebad

Zur Mitte der Woche zeigen sich die Veranstalter zufrieden. Auf der Promenade schlenderten am Mittwoch entspannt viele Gäste und Einheimische entlang. Im Kurhausgarten wurde hingegen Sport getrieben.

Warnemünde | Schnell wie der Blitz rennt Caspar Elias am Mittwoch über den Rasen im Warnemünder Kurhausgarten, sein Ziel hat er bereits am Eingang eindeutig anvisiert. Am Basketballkorb angekommen schnappt er sich einen Ball und zielt auf das Netz, als er trifft strahlt er von der einen zur anderen Wange. „Ich bin ein riesiger Fan von den Seawolves und es macht Sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.