Sport am Strand : Active Beach in Warnemünde feiert zehntes Jubiläum

Vor Beginn der Sommerferien öffnet der AOK Active Beach am 16. Juni am Strandaufgang 13. Bis Ende September stehen Strandbesuchern auf über 7500 Quadratmetern verschiedene Sportarten zur Verfügung.

Warnemünde | Im Wettstreit mit der Sonne lag am Dienstag zur Eröffnung des AOK Active Beach ein Strahlen auf vielen Gesichtern am Warnemünder Strand. Der Grund: Für Besucher eröffnet der AOK Active Beach am 16. Juni am Strandaufgang 13 und begeht zudem sein erstes zweistelliges Jubiläum. Zehn Jahre gibt es das Angebot für Strandbesucher auf 7500 Quadratmetern. Ein...

