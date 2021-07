Kreuzschifffahrt in Warnemünde : Aida Cruises bietet weitere Reisen bis Oktober an

Somit verlängert die Reederei die Fahrten mit der „Aidasol“ bis Anfang Oktober. Plätze für die zusätzlichen Reisen sind ab sofort buchbar. Noch bis 15. Juli finden die Ahoi-Touren statt.

Warnemünde | Menschen versammeln sich an der Kaikante auf der Warnemünder Mittelmole, sie winken oder halten ein Smarthphone in der Hand, um das Spektakel auf dem Wasser festzuhalten. Am Abend des 4. Juli lief die „Aidasol“ aus dem Warnemünder Hafen aus und wurde dabei von etlichen Passanten bejubelt. Wie Aida-Sprecher Hansjörg Kunze am Dienstag mitteilte, wird di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.