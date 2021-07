Tests in Warnemünde und Heide : Die Testzentren in Warnemünde und Rostock teilen sich zwei GbRs

Aufmerksamen Beobachtern ist es an der Beschilderung aufgefallen: An den Test-Containern in Warnemünde und Markgrafenheide steht jetzt die Rostock Testzentrum GbR als Betreiber. Die Bürgertest Rostock GbR ist in der Rostock und Sievershagen.

Warnemünde | Nach einem kurzen heftigen Auseinandersetzung und einer Beschwerde beim Rechtsamt gibt es eine Änderung beim Betreiben der Corona-Testzentren in Warnemünde und Markgrafenheide. Die vier Einrichtungen in den Ostseebädern sind seit kurzem in der Hand der Rostock Testzentrum GbR. Sie besteht aus Unternehmer Dietmar Vogel, der Vital Aktiv Gesundheit aus Ba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.