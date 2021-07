Warnemünde : Am Sonnabend wird das 35.Jubiläum der Galerie Möller gefeiert

Seit der Gründung haben 780 Künstlerinnen und Künstler in 300 Ausstellungen ihre Arbeiten gezeigt.

Warnemünde | Der Alltag von Galeristin Ulrike S. Möller wird seit Jahrzehnten von Kunst dominiert. Die Kunstwissenschaftlerin hat schon vor der Gründung ihrer Galerie in Warnemünde auf diesem Gebiet gearbeitet. Kunst ist auch ihre private Leidenschaft. Jetzt steht in ihrer Galerie Möller am Sonnabend das 35. Jubiläum an. Der einstige Bauunternehmer Peter Möller is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.