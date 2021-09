Vom Fischerdorf zum Badeort : Ausstellung im Heimatmuseum zeigt 200 Jahre Warnemünde

Ab Sonntag ist sie für die Öffentlichkeit zugänglich: Die neue Sonderausstellung des Heimatmuseums zum Thema „200 Jahre Seebad Warnemünde“. Museumsleiter Christoph Wegner hat dazu eine Broschüre geschrieben.

Warnemünde | Sie ist ein absoluter Hingucker: die Dreiecksbadehose aus DDR-Zeiten, die bis in die 70er-Jahre getragen wurde. Das knappe Kult-Badetextil mit der Schlaufe an der Seite ist eines von knapp 100 Exponaten der Sonderausstellung „200 Jahre Seebad Warnemünde“, die Sonntag, 19. September, um 10 Uhr für die Öffentlichkeit im Heimatmuseum Warnemünde in der Al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.