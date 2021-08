Ausbildung in Warnemünde : In den Hotels Neptun und Hübner startet das neue Lehrjahr

Im Hotel Neptun starten 24 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung oder das Duale Studium. Im Hotel Hübner beginnen weitere neun junge Leute ihre Lehre. Neben dem Beruf zählen die Hotel-Sterne als Anreiz für ihre Bewerbung.

Warnemünde | Für ihre Ausbildung ist Samanta Barz von Brandenburg an die Ostsee gezogen. Sie hat sich eine Wohnung in Lichtenhagen gesucht. Der gute Ruf des Hotel Neptuns hat die angehende Konditorin gereizt, es hier zu versuchen. „Ich wollte unbedingt in ein Sterne-Haus“, offenbart die 20-Jährige. Und sie hatte Glück: Sie ergatterte eine von den zwei Konditor-Lehr...

