Warnemünde : Bauarbeiten lösen Feuerwehralarm im Hotel Neptun aus

Am Dienstagvormittag ging der Alarm in der Leitstelle ein. Kurz gab es ein Großaufgebot in der Seestraße.

Warnemünde | Aufregung in Warnemünde: Um 10.28 Uhr ging bei der Leitstelle der Rostocker Feuerwehr ein Alarm aus dem Warnemünder Hotel Neptun ein. Nur wenige Minuten später waren elf Fahrzeuge des Brandschutz- und Rettungsamtes in der Seestraße im Einsatz, darunter auch Fahrzeuge der Höhenrettung. Gegen 11 Uhr dann die Entwarnung: „Der Brandalarm wurde be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.