Warnemünde : Künstlerin Maike Remane stellt im Hotel Hübner aus

Bereits zum zweiten Mal darf Künstlerin Maike Remane aus Rerik ihre Arbeiten zeigen. Jedes Vierteljahr wechselt das Strandhotel Hübner.

Warnemünde | In dieser Woche hat das Strandhotel Hübner in Warnemünder wieder eine neue Ausstellung eröffnet. Bis Ende März sind dort die Bilder der Rerikerin Maike Remane zu sehen. Die Schau steht unter dem Motto „Berührungspunkte“. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit der Berührung zwingen Natur und Mensch. Auch interessant: Hotel Hübner zeigt Fotos aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.