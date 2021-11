Warnemünde : Besinnlicher Abend des Kultur Klubs Warnemünde abgesagt

Die aktuelle pandemische Lage habe die Veranstalter zu dieser Entscheidung bewogen.

Warnemünde | Der besinnliche Abend mit Olaf Hobrlant und Steffen Wroost in Warnemünde am 1. Dezember findet nicht statt. Wie der Veranstalter, der Kultur Klub Warnemünde (KKW), mitteilte, sei die „besorgniserregenden Entwicklung der Pandemie“ Grund für die Absage der Veranstaltung, die im Hotel Am Alten Strom geplant war. „Wir bedauern es außerordentlich, nicht ge...

