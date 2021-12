Rostock : Betrunkener zerstört Blumentopf in Warnemünde und greift Polizisten an

Er biss mehreren Polizeibeamten in die Beine.

Rostock | Ein betrunkener 25-Jähriger beschädigte in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in Warnemünde einen Blumentopf. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein Zeuge den Betrunkenen gegen 1 Uhr dabei beobachtet, wie er am Kirchenplatz in Warnemünde gegen einen Blumentopf aus Terrakotta getreten haben soll und dieser dadurch zu Bruch ging. Mehrere Beamte...

