Felshelden in Warnemünde : Nach Corona-Pause wird in der Boulderhalle wieder geklettert

Seit ein paar Tagen darf bei den Felshelden am Standort Zum Zollamt 4 wieder trainiert werden. Auch Qualifizierungswettkämpfe für das Pangea-Festival in Pütnitz finden dort statt.

Warnemünde | 120 Routen und knapp 2000 Griffe zum Klettern auf 540 Quadratmetern – das ist die Boulderhalle der Felshelden in Warnemünde in Zahlen. Was sie und das Klettern für viele emotional und sportlich bedeuten, das lässt sich hingegen nicht so leicht beziffern. „Es macht Spaß und ist eine gute Möglichkeit, bestimmte Muskelgruppen zu trainieren“, sagt Liza Ra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.