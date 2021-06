Wetter in Warnemünde : Mai geht mit Besonderheit in die Statistik ein

Jeden Monat bilanziert Rudolf Kemnitz, Diplom-Ingenieur für Meteorologie beim Deutschen Wetterdienst den jeweiligen Monat für die Norddeutschen Neuesten Nachrichten (NNN).

Warnemünde | Der Mai 2021 geht mit einer Besonderheit in die Wetterstatistik von Warnemünde ein. In Mitteleuropa setzte der Mai den Trend des deutlich zu kühlen Aprils fort. Dadurch erlebte Deutschland den kältesten Mai seit 2010. In Warnemünde war es der fünftkälteste seit 1987 mit einer Durchschnittstemperatur von 11,1 Grad – zwei Zehntel unter dem langjährigen ...

