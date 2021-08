Warnemünde : Autor Joachim Hanke nimmt Publikum mit auf abenteuerliche Reise

Beim Museumsabend am Mittwoch in Warnemünde berichtet der Autor von Erlebnissen von seiner Geburt bis zur Rückkehr in das geliebte Ostseebad.

Warnemünde | Deutsche Geschichte aus persönlicher Sicht erzählt Joachim Hanke in seinem Buch „Der lange Weg nach Hause. Von Warnemünde nach Warnemünde“. Über seine Erlebnisse spricht der Autor während des Museumsabends am Mittwoch um 19 Uhr im Heimatmuseum. Der Autor nimmt die Zuhörer dabei mit auf eine abenteuerliche Reise, die mit der Geburt im Jahre 1940 unt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.