Warnemünde : Drehbrücke über den Alten Strom wird kurzzeitig voll gesperrt

Die Wartungsarbeiten werden am Donnerstag nachgeholt. Diese sollten ursprünglich vergangene Woche stattfinden, wurden dann witterungsbedingt verschoben.

Warnemünde | Die verschobenen Arbeiten an der Drehbrücke über den Alten Strom in Warnemünde sind jetzt in dieser Woche geplant. Am Donnerstag, 28. Oktober, soll das denkmalgeschützte Bauwerk im Ostseebad gewartet werden. Für die Drehung der Brücke muss das Bauwerk für den Fußgängerverkehr in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr voll gesperrt werden. Es besteht die Möglic...

