Warnemünde : Ecolea-Schule lädt Sonnabend zum 10. Kunstkieken ein

Nach zwei Jahren „Kunstkieken“ ohne Gäste werden am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr die Arbeiten des Kunstkurses des 12. Jahrgangs in der Ecolea-Schule Gästen gezeigt. Die Ausstellung steht unter dem Namen „Artgerecht“.

Warnemünde | Auf eine große Vielseitigkeit und anspruchsvolle Herangehensweise bei den Arbeiten können sich die Gäste bei der 10. Auflage der Ausstellung „Kunstkieken“ in der Warnemünder Ecolea-Schule in der Fritz-Reuter-Straße freuen. Sie steht in diesem Jahr unter dem Thema „Artgerecht“. Auch interessant: Dachaufbau der Ecolea-Schule wird ausgetauscht Vide...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.