Warnemünde : Geflüchtete aus der Ukraine kommen im Ex-Best Western Hotel unter

Der zuständige Rostocker Eigenbetrieb Kommunale Objekt­bewirtschaftung und -entwicklung (KOE) bereitet die Sanierung der Immobilie vor.

Warnemünde | Noch steht das ehemalige Best Western Hotel in Warnemünde leer. Doch nun soll es „kurzfristig als eine von mehreren Erstaufnahmeeinrichtungen“ für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt werden, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit. Weiterlesen: Gebäude des ehemaligen Best Western Hotels soll erhalten bleiben Vorher jedoch müssen in dem Gebäudekompl...

