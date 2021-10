Warnemünde : Warnefornien-Inhaberin und Gäste organisieren Familienflohmarkt

Sie ist bekannt für Nachhaltigkeit und pfiffige Ideen: Warnefornien-Inhaberin Nadine Squarra. Deshalb stieß die Idee von anderen Müttern bei ihr auf fruchtbaren Boden, einen Familienflohmarkt zu organisieren.

Warnemünde | Einmal alles ausmisten, was zu Hause nicht mehr gebraucht wird, aber zum Wegzuwerfen zu schade ist – das ist der Ansatz des Familienflohmarkts, der am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr rund um das Ladencafé Warnefornien von Nadine Squarra in der Mühlenstraße 16 stattfindet. Die Unternehmerin denkt nachhaltig und auf solchen Gedanken fußen auch ihre Ideen und...

