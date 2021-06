Warnemünde : Galerie Möller stellt Arbeiten von Rainer Henze aus

Mit Musik werden am Donnerstag um 19 Uhr die Arbeiten des Künstlers Rainer Henze in der Warnemünder Galerie Möller Am Strom 68 umrahmt. Es musiziert Henrik Plothe, der Künstler spricht selbst über seine Arbeiten.

Warnemünde | Die Wirkung der Arbeiten von Rainer Henze ist enorm und zieht Zuschauer in den Bann. Auf den ersten Blick knallen einem diese Arbeiten an, auf den zweiten entdeckt man noch viel mehr. „Und sehr oft zieht sich die menschliche Figur als Thema durch seine Arbeiten - sowohl in seiner Metallgestaltung als auch in der Grafik“, sagte Galeristin Ulrike S. Möl...

