Warnemünde : Galerist will Bilder der Leipziger Schule im Kurhaus präsentieren

Weil die Fläche der Galerie Joost van Mar für die Art der Bilder, die Alexander Gehrke zeigen möchte, zu klein ist, ändert er das Konzept.

Warnemünde | Corona hat nicht nur den Alltag sondern alles verändert. Die Gewohnheiten, aber auch die Visionen. Vieles wird nie mehr so werden, wie es einmal war. Das vermutet Galerist Alexander Gehrke. Er hat sich in dieser Zeit selbst viele Fragen gestellt. Unter anderem durchdachte er, ob es mit seiner Warnemünder Galerie Joost van Mar so weiter gehen soll wie ...

