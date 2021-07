Warnemünde : Gastronomen und Künstler sammeln Spenden für die Flutopfer

Im Ostseebad rollt von vielen Seiten eine Hilfswelle für die Opfer der Flutkatastrophe an. Unter dem Motto „Warnemünde hilft“ startet die nächste Aktion mit einer Spendensammlung und einem Benefizkonzert.

Warnemünde | Am Tresen kommen oft die besten Geschäfte zustande, heißt es. Aber dort werden oft auch gute Ideen geboren. Als Gastronom Klaus Schwertfeger vom Restaurant Hafenliebe zu Besuch bei seinem Kollegen Steve Zimmermann von der Samba-Cocktailbar in Warnemünde war, kamen die beiden sofort auf die Situation der Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland zu spre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.