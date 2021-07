Poller im Groß Kleiner Weg : Ideen für Fahrradstraße in Rostock sollen bis Herbst vorliegen

Ende 2020 stieß die Idee, den Weg für den Autoverkehr zu sperren, auf Kritik. Nun werden Alternativen geprüft. Währenddessen müssen in der Straße Bäume fallen.

Warnemünde | Poller sollen den Durchgangsverkehr im Groß Kleiner Weg zwischen Diedrichshagen und Lichtenhagen in Rostock verhindern und die Verbindung somit ihrer Bezeichnung als Fahrradstraße wieder gerecht werden. So hatte es Rostocks Infrastruktursenator Holger Matthäus (Grüne) Ende 2020 vorgeschlagen. Diese Idee war in den zuständigen Ortsbeiräten Lichtenhagen...

