Verhaftung in Warnemünde : Haftbefehl gegen Polizisten wegen Missbrauchs-Verdachts

Erfurt/Rostock | Ein Thüringer Polizeibeamter ist wegen Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes in Rostock-Warnemünde verhaftet worden. Der 54 Jahre alte Polizist sei vom Vater eines neunjährigen Mädchens angezeigt worden, teilte die Thüringer Landespolizeidirektion am Donnerstag in Erfurt mit. Erste Ermittlungen hätten einen „dringenden Tatverdacht“ ...

