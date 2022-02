Warnemünde : Heimatmuseum startet Museumsabende mit „Herz-Platt“

Im April geht es wieder los mit der Veranstaltungsreihe. Thematisch wird es sich bei der aktuellen Auflage um die plattdeutsche Sprache, die Warnemünder Jolle oder die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg drehen.

Warnemünde | Lichtblick am Horizont der Museumsabende im Heimatmuseum. „Die beliebte Reihe Warnemünder Museumsabende in der Alexandrinenstraße 31 geht in eine neue Runde“, sagt Museumschef Christoph Wegner. In diesem Jahr erfolgt der Start am Mittwoch, 6. April. Alle Plattschnacker dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Johanna Bojarra unter dem Mott...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.