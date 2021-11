Warnemünde : Hunderte Lichter leuchteten beim Sankt-Martins-Umzug

Traditionell zogen die Teilnehmer durch den Ort, angeführt vom Heiligen auf seinem Pferd und der Band The Marching Saints.

Warnemünde | Am Donnerstagabend versammelten sich rund 300 Warnemünder vor der evangelischen Kirche, um gemeinsam mit den zirka 350 Teilnehmern der Sankt-Martins-Andacht im Gotteshaus den traditionellen Umzug zu Ehren des christlichen Heiligen zu begehen, so die Schätzungen der Veranstalter. Ziel des Umzuges über den Alten Strom, vorbei am Leuchtturm, bis zur Prom...

