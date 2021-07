Warnemünde : Kindern lernen mit Supremesurf schwimmen in der Ostsee

Die siebenjährige Louisa will in der Ostsee schwimmen lernen. Sie hat vor der Pandemie nur eine Stunde Unterricht in der Kita gehabt.

Warnemünde | Die Augen von Louisa Dietrich blitzen vor Freude. Sie guckt abwechselnd zu ihrer Mama Silvana, dann zu Schwimmlehrerin Anna Kuhn und danach schweift sie zu den Schwimmsachen. Gleich beginnt für die siebenjährige Güstrowerin und die anderen Kinder der Schwimmkurs in der Ostsee in Warnemünde. Dafür bekommt Louisa einen Neoprenanzug und ein Schwimmbrett. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.