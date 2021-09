Warnemünde : Klangstifter geben das letzte Konzert in Kirchensaison

Für viele Warnemünder und Urlauber ist es eine schöne Tradition, dass Kantor Sven Werner in der Saison immer Kirchenkonzerte organisert hat – in dem Stil, wie es die Corona-Auflagen zugelassen haben.

Warnemünde | Feurige Klänge von Astor Piazzolla wechseln sich ab mit barockem Continuospiel und träumerisch-romantischen Werken beim letzten Konzert in der Warnemünder Kirche für diese Saison. Es spielen an diesem Sonnabend Die Klangstifter um Harfinistin Sophia Warczak, Flötistin Ev Pielucha und Fagottist Frank Bachmeier. Das Konzert in der evangelischen Kirche u...

