Konzert in Warnemünde : Oboe und Orgel erklingen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche

Am 10. Juli spielen Karla Schröter an der Barockoboe und Willi Kronenberg an der Orgel, Stücke von Bach, Hertel und Albinoni. Tickets gibt es in der Buchhandlung Krakow Nachfolger.

Warnemünde | Satte Töne werden bis in die hohen Decken der Evangelisch-Lutherischen-Kirche in Warnemünde klettern und das gesamte Kirchenschiff erklingen lassen. Am 10. Juli lädt die Gemeinde um 19 Uhr zu einem Konzert für Barockoboe und Orgel ein, teilte Sven Werner-Meyer, Kichenmusiker der Gemeinde, mit. Stücke aus der Zeit zwischen Barock und Klassik sollen Bes...

